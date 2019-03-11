В Липецке на Масленицу сгорел светофор

СЕГОДНЯ 09:34 2019-03-11T09:34:36+03:00

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ЧП на дороге случилось в воскресенье, 10 марта, в районе НЛМК в Липецке. Там возле Кокосхима загорелся светофор. Дорожный объект полыхал открытым пламенем, также огонь охватил столб со светофором. Очевидцы предположили, что произошло короткое замыкание. Некоторые решили, что светофор подожгли в честь Масленицы. Из-за чего начался пожар на самом деле, теперь предстоит разобраться экспертам.

По данным МЧС Липецкой области, всего за прошедшие сутки в регионе сотрудники ведомства выезжали на 5 техногенных пожаров и ликвидацию последствий одного ДТП. Напомним, в случае пожара или возникновения любой другой опасности нужно звонить по телефону 01 или 112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Липецкой области: 8-800-200-5-112.

ИСТОЧНИК KP.RU