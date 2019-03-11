2019-03-11T10:04:42+03:00
Происшествия

Под Липецком у пенсионера украли неисправную «Газель»

Кроме этого женщина влезла в дом к соседке и украла три мужские куртки
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области раскрыли две кражиВ Липецкой области раскрыли две кражиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке нашли украденный автомобиль «Газель-Фургон». Заявление о краже поступило в полицию 1 марта. 62-летний мужчина рассказал, что у него от дома в селе Хрущевка пропала поломанная «Газель». Вскоре сотрудники полиции выяснили, что неисправную машину украл 33-летний житель Задонского района.

А 10 марта в Лев-Толстовском районе обворовали дом. В полицию пришла 28-летняя женщина и заявила, что в ее доме на улице Глиновка в селе Митягино кто-то выломал пластиковое окно и украл три мужских куртки и бытовую химию. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, по подозрению в краже задержана 51-летняя местная жительница. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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