2019-03-11T10:35:45+03:00
Происшествия

В Липецке утром столкнулись автобус и легковушка

ДТП случилось на кольце Катукова [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП случилось утромДТП случилось утромФото: принтскрин видео.
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Похоже липчане продолжают путаться в дорожной развязке на пересечении улиц Катукова и Стаханова. Напомним, что кольцо стало главным еще 12 января. В первые дни после того, как на развязке появились новые знаки, автомобили там бились по несколько раз в день. Невнимательные водители ехали по привычке и не уступали дорогу тем, кто на главной.

ДТП на кольце между Катакова и Стаханова .

Очередное ДТП по невнимательности произошло этим утром, 11 марта. Авария попала в обзор уличной камеры наблюдения. На записи видно, как темная легковушка движется со стороны Катукова и мело выезжает на круг, невзирая на автобус, который едет по кольцу в сторону улицы Стаханова.

Водитель автобуса, будучи на главной, также на собирается останавливаться. Автобус цепляет машину, разворачивает и протаскивает за собой несколько метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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