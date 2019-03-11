В ДТП с участием пяти машин под Липецком пострадали 3 человека

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-11T11:33:24+03:00

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По данным ГИБДД Липецкой области за 4 дня, с 7 по 10 марта, на дорогах региона в 14 авариях пострадали 20 человек и трое погибли. Все трое погибших не были пристегнуты ремнями безопасности.

Первая серьезная авария случилась вечером 7 марта в Чаплыгинском районе. В 18.30 на трассе Липецк-Чаплыгин столкнулись пять автомобилей. По данным автоинсекторов, 30-летний водитель «Ниссана» вышел на обгон и влетел в «Сузуки», за рулем которого был 69-летний мужчина. От удара вторую иномарку отбросило на «КамАЗ», далее «Сузуки» задел «ВАЗ-2106» и грузовой «Мерседес». В этой аварии пострадали водитель и 64-летний пассажир «Ниссана», и 33-летний пассажир «шестерки».

В тот же вечер Липецке на улице Космонавтов 42-летняя женщина на «Рено» сбила на пешеходном переходе 13-летнего школьника, который попал в больницу. Еще один пешеход попал подл колеса «Нивы» 8 марта на улице Катукова. Все также случилось на пешеходном переходе, за рулем был 19-летний парень, 22-летний пешеход попал в больницу.

Смертельная авария произошла 8 марта в Лебедянском районе. Там около 23.00 на трассе Становое – Троекурово – Лебедянь 31-летний водитель «ИЖа» выехал на встречную и влетел в «Ниссан», за рулем которого был 48-летний мужчина. Водитель иномарки погиб на месте, водитель «ИЖа» и две пассажирки «Ниссана» попали в больницу.

Утром 9 марта в на трассе Доброе – Лебедянь 38-летний водитель автомобиля «Грейт Волл» не справился с управлением, машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. В аварии пострадали 3 пассажира.

Еще одни водитель не справился с управлением ночью 10 марта на трассе в Хлевенском районе. Там перевернулась «Приора», 22-летний водитель погиб на месте, его 34-летний пассажир попал в больницу.

А днем в селе Никольское Усманского района 23-летний водитель «Фольксвагена» сбил на дороге 11-летнего мальчика, ребенка увезли в больницу.

Последняя тяжелая авария произошла вечером 10 марта в Добринском районе. Около 19.00 на трассе Грязи – Добринка не справился с управлением «ВАЗ-2112» 18-летний водитель. Машина перевернулась, водителя увезли в больницу, а его 20-летний пассажир погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU