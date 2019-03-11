Липецк занял 54 место по зарплатам педагогов в стране

СЕГОДНЯ 11:47 2019-03-11T11:50:21+03:00

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Специалисты провели очередное исследование. Они составили рейтинг по зарплатам в сфере образования в регионах России. Специалисты РИА Рейтинг произвели оценку на основе данных по средним трудовым доходам за 11 месяцев прошлого года. Для исседования рассмотрели зарплаты работников всех видов образования - дошкольного, школьного, профессионального, высшего.

Так, Липецкая область оказалась в рейтинге на 54 месте. Доля работников, что получают в месяц более 50 тыс. рублей - 3,1%. Доля сотрудников, которые зарабатывают менее 15 тыс. рублей составила 39,9%. Зарплата выше средней по региону - у 23,9%.

Воронежская область заняла 36 место. Там свыше 50 тыс. рублей зарабатывают 5,2% работников. Курская область на 69 месте. Белгородская область заняла 72 место. Тамбовская область оказалась на 82.

Кстати, согласно данным Росстата, педагоги общего образования в Липецкой области в среднем получают 27 177,9 рублей в месяц. А в городе - 27 159,4 рублей. Регион оказался на третьем месте по Черноземью. На первой и второй позиции - Белгород и Воронеж соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU