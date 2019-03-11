В Липецке мужчина внезапно убил друга семьи, который зашел в гости 8 марта

СЕГОДНЯ 11:53 2019-03-11T11:53:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке расследуют жуткое убийство, которое произошло 8 марта в квартире по улице Кривенкова. В тот день в гости к семейно парне зашел их давний приятель. Люди отмечали праздник, как вдруг 33-летний хозяин дома набросился на гостя с ножом. По данным следствия, подозреваемый нанес три удара, один из которых пришелся в грудь. 34-летний мужчина скончался.

Как рассказывают знакомые семьи, мужчины знали друг-друга давно и дружили семьями. У погибшего осталось трое детей, у нападавшего – двое. Что именно произошло между приятелями, теперь выясняет следствие.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, подозреваемый задержан и уже во всем сознался. На время следствия его заключили под стражу. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU