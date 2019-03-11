Пропавшего под Липецком парня нашли мертвым в реке

СЕГОДНЯ 12:22 2019-03-11T12:26:18+03:00

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Трагически закончились поиски 18-летнего парня, который пропал вначале марта в Чаплыгинском районе. Молодой человек ушел из дома в селе Истобное 2 марта, а на следующий день перестал выходить на связь с родственниками, которые и забили тревогу. Парня искали родные, волонтеры, сотрудники полиции и СК.

В ходе поисков СКР начал доследственную проверку. Опросив родственников и знакомых, следователи выяснили, что 2 марта парень что-то отмечал в компании знакомых. Молодые люди выпили и разошлись по домам, пропавший пошел один и больше его никто не видел.

Тело нашли в 200 метрах ниже по рекеФото: СУ СК РФ по Липецкой области

Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

Участники поиска решили осмотреть с помощью квадрокоптера русло реки Становая Ряса. Во время осмотра в воде заметили одежду молодого человека. Вскоре в 200 метрах по течению нашли и тело парня.

Как сообщили в пресс-службе регионального СК, насильственных признаков смерти на теле не было. Точную причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU