Спасатели предупреждают липчан о метели, гололедице и сильных порывах ветра

СЕГОДНЯ 12:41 2019-03-11T12:46:53+03:00

С этого вечера и до следующего дня в Липецке ожидается непогода

Изменить размер текста: A A

Спасатели опубликовали экстренное предупреждение. В период с 18.00 этого дня, 11 марта, по 12.00 следующего дня, 12 марта, в Липецкой области ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторгинга окружающей среды, в регионе облачная с прояснениями погода. Ночью умеренные, местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега. Местами налипание мокрого снега, метель. На дорогах гололедица. Днем небольшой снег.

Ветер западной четверти 9-14 м/с. Возможны порывы до 19 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит от 0 до -5 градусов. Днем столбик термометра будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU