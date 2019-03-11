Под Липецком на трассе сбили мужчину
Этим утром, 11 марта, под Липецком случилось происшествие. Возле остановки "Станция Казинка" на трассе Липецк-Грязи сбили человека. Последствия ДТП попали в объектив видеорегистратора. Автор ролика оказался в районе места происшествия в 8.17 утра.
- Мужика сбили. Непонятно, живой или нет. Как же так? - недоумевает пассажир авто.
Под Липецком сбили мужчину.Видео Иван Коростелин
Пострадавший лежит прямо на асфальте. Над ним склоняются несколько человек. Рядом стоят автобусы, один из которых, видимо, наехал на мужчину. Информация о его состоянии выясняется.
Кстати, на днях на улице Катукова в областном центре прямо на пешеходном переходе сбили липчанина. Момент аварии попал на видео. Его можно посмотреть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU