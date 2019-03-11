2019-03-11T14:47:21+03:00
Происшествия

В Липецке надзиратель пытался продать осужденным найденные под забором наркотики

Бывшему сотруднику УФСИН грозит 20 лет тюрьмы
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Обвиняемый во всем созналсяОбвиняемый во всем созналсяФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке будут судить теперь уже бывшего младшего инспектора отдела безопасности исправительной колонии строгого режима №6. Его обвиняют в попытке сбыта наркотиков в значительном размере с использованием служебного положения – часть 4 статьи 228.1 УК.

По данным следствия, надзиратель нашел на территории тюрьмы два пакета с марихуаной, которые кто-то перебросил через забор. Вместо того, чтобы сообщить об этом куда следует, сотрудник колонии забрал наркотики себе. Какое-то время марихуана хранилась у него в раздевалке, а после он нашел покупателя среди заключенных.

Но в январе этого года инспектора поймали коллеги, когда тот пытался пронести наркотики. Зелье учуяла служебная собака, а при личном досмотре служба безопасности все изъяла. Всего у надзирателя нашли 61.78 грамм марихуаны.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, обвиняемый во всем сознался и раскаялся. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке 120 дошкольников сдадут нормы ГТО
Во вторник в Липецке отключат воду, свет и тепло
Липчанка осталась без волос и 6500 рублей
Бренд «Липецкая Земля» - в числе лучших в России
За неделю 9 липчан заболели гриппом
Под Липецком водители заслонили автобусами упавшего на дороге пешехода
Под Липецком ночью сгорела баня
Липчане смогут оплатить детсад через портал госуслуг
Под Липецком на трассе сбили мужчину
Спасатели предупреждают липчан о метели, гололедице и сильных порывах ветра
Пропавшего под Липецком парня нашли мертвым в реке
В Липецке мужчина внезапно убил друга семьи, который зашел в гости 8 марта
Липецк занял 54 место по зарплатам педагогов в стране
В ДТП с участием пяти машин под Липецком пострадали 3 человека
В Липецке утром столкнулись автобус и легковушка
Под Липецком у пенсионера украли неисправную «Газель»
В Липецке на Масленицу сгорел светофор
Липчан просят сообщить полиции, где торгуют смертью