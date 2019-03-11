В Липецке надзиратель пытался продать осужденным найденные под забором наркотики

СЕГОДНЯ 14:47 2019-03-11T14:47:21+03:00

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В Липецке будут судить теперь уже бывшего младшего инспектора отдела безопасности исправительной колонии строгого режима №6. Его обвиняют в попытке сбыта наркотиков в значительном размере с использованием служебного положения – часть 4 статьи 228.1 УК.

По данным следствия, надзиратель нашел на территории тюрьмы два пакета с марихуаной, которые кто-то перебросил через забор. Вместо того, чтобы сообщить об этом куда следует, сотрудник колонии забрал наркотики себе. Какое-то время марихуана хранилась у него в раздевалке, а после он нашел покупателя среди заключенных.

Но в январе этого года инспектора поймали коллеги, когда тот пытался пронести наркотики. Зелье учуяла служебная собака, а при личном досмотре служба безопасности все изъяла. Всего у надзирателя нашли 61.78 грамм марихуаны.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, обвиняемый во всем сознался и раскаялся. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU