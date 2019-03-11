2019-03-11T15:06:39+03:00
Общество

Липчане смогут оплатить детсад через портал госуслуг

Уже в 4 дошкольных учреждениях Липецка родителям выдали квитанции нового образца
Юлия КЛЮЕВА
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Услуги детского сада в Липецке можно оплатить через портал госуслугУслуги детского сада в Липецке можно оплатить через портал госуслугФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке детские сады переходят на новую систему оплаты. Теперь услуги присмотра и ухода родители смогут оплатить в электронной форме через порталы госуслуг. Напомним, что это также можно сделать в банках, мобильных приложениях, интернет-банках.

По информации пресс-службы мэрии, оплатить услуги можно через единый портал государственных и муниципальных услуг по адресу gosuslugi.ru, либо через региональный портал государственный и муниципальных услуг - pgu48.ru. Функция доступна зарегистрированным пользователям.

Квитанции нового образца уже выдали в 4 детсадах города. До конца мая аналогичные документы получат и остальные родители. Кстати, по новой квитанции также можно будет оплачивать детсад через банкоматы и мобильные приложения. QR-код позволит быстро и без ошибок сделать платеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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