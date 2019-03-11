2019-03-11T15:54:07+03:00
Происшествия

Под Липецком ночью сгорела баня

Пожар произошел в Хелвенском районе
Лия МУРАДЬЯН
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В пожаре никто не пострадалВ пожаре никто не пострадалФото: УГПСС Липецкой области
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Пожар произошел этой ночью, 11 марта, в Хлевенском районе Липецкой области. Там в селе Верхняя Колыбелька на Молодежной улице загорелась частная баня. Соообщение на пульт дежурного спасателей поступило в 2.19 ночи.

На место сразу же выехал пожарный расчет. На момент прибытия пожарных, баня была полностью объята огнем – горела крыша и все помещение внутри. Пожар быстро ликвидировали и огонь не успел перекинуться на другие строения. Вместе с тем от бани практически ничего не осталось, площадь возгорания составила 24 м2.

К счастью, пожар обошелся без человеческих жертв, сгорело только имущество. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГПСС, причину пожара и сумму материального ущерба установят эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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