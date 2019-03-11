Под Липецком водители заслонили автобусами упавшего на дороге пешехода

СЕГОДНЯ 16:23 2019-03-11T16:23:05+03:00

Мужчина потерял сознание и водители позаботились, чтобы его никто не сбил [видео]

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В УМВД по Липецкой области прояснили ситуацию с происшествием на трассе Липецк – Грязи, где очевидцы засняли лежащего не дороге мужчину в окружении автобусов. Напомним, видео появилось в соцсетях утром. На записи видно, как лежащего на дороге человека «обступили» несколько автобусов. Автор ролика предположил, что мужчину сбили.

Под Липецком сбили мужчину.Видео Иван Коростелин

Как выяснилось, человека никто не сбивал, а напротив - пытались уберечь от ДТП. Все случилось в районе поселка Новая Жизнь. Мужчине внезапно стало плохо и он упал прямо на проезжей части, не дойдя до дома.

Человека без сознания заметили на дороге неравнодушные водители общественного транспорта. Водители остановились и прикрыли автобусами лежащего на дороге мужчину, чтобы на него случайно никто не наехал. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, водители прикрывали мужчину до приезда «Скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU