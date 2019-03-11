За неделю 9 липчан заболели гриппом

СЕГОДНЯ 17:16 2019-03-11T17:26:16+03:00

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С 4 по 10 марта в Липецкой области зафиксировано 4 913 случаев гриппа и ОРВИ. Их них 9 - гриппа. Как отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, показатель ниже уровня эпимедического порога на 22%. Госпитализировали 4,7% заболевших. 73%, подхвативших вирус и грипп - дети до 14 лет.

За неделю заболели 3 335 липчан, что составляет 68% от общего числа заболевших. У 9 человек грипп. Жители Липецка и области заражаются гриппом (H3N2) и A(H1N1)pdm09, а также вирусами парагриппа, рино- и аденовирусов.

Напомним, чтобы снизить риск заражения гриппом или ОРВИ следует чаще мыть руки, избегать места массового скопления людей, носить маску, а также не контактировать с больными.

ИСТОЧНИК KP.RU