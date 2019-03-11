2019-03-11T17:26:16+03:00
Общество

За неделю 9 липчан заболели гриппом

В Липецке заразились ОРВИ более 3 тыс. человек
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липане все еще болеют гриппом и ОРВИЛипане все еще болеют гриппом и ОРВИФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

С 4 по 10 марта в Липецкой области зафиксировано 4 913 случаев гриппа и ОРВИ. Их них 9 - гриппа. Как отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, показатель ниже уровня эпимедического порога на 22%. Госпитализировали 4,7% заболевших. 73%, подхвативших вирус и грипп - дети до 14 лет.

За неделю заболели 3 335 липчан, что составляет 68% от общего числа заболевших. У 9 человек грипп. Жители Липецка и области заражаются гриппом (H3N2) и A(H1N1)pdm09, а также вирусами парагриппа, рино- и аденовирусов.

Напомним, чтобы снизить риск заражения гриппом или ОРВИ следует чаще мыть руки, избегать места массового скопления людей, носить маску, а также не контактировать с больными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке 120 дошкольников сдадут нормы ГТО
Во вторник в Липецке отключат воду, свет и тепло
Липчанка осталась без волос и 6500 рублей
Бренд «Липецкая Земля» - в числе лучших в России
Под Липецком водители заслонили автобусами упавшего на дороге пешехода
Под Липецком ночью сгорела баня
Липчане смогут оплатить детсад через портал госуслуг
В Липецке надзиратель пытался продать осужденным найденные под забором наркотики
Под Липецком на трассе сбили мужчину
Спасатели предупреждают липчан о метели, гололедице и сильных порывах ветра
Пропавшего под Липецком парня нашли мертвым в реке
В Липецке мужчина внезапно убил друга семьи, который зашел в гости 8 марта
Липецк занял 54 место по зарплатам педагогов в стране
В ДТП с участием пяти машин под Липецком пострадали 3 человека
В Липецке утром столкнулись автобус и легковушка
Под Липецком у пенсионера украли неисправную «Газель»
В Липецке на Масленицу сгорел светофор
Липчан просят сообщить полиции, где торгуют смертью