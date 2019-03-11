2019-03-11T17:36:26+03:00
Общество

Бренд «Липецкая Земля» - в числе лучших в России

Туристские возможности региона отмечены на международной выставке «Интурмаркет-2019»
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Бренд «Липецкая Земля» занял второе место в номинации «Бренд региона» Национального рейтинга туристических брендов. Соответствующий диплом получил начальник управления культуры и туризма Липецкой области Вадим Волков на международной выставке «Интурмаркет», которая завершается сегодня в Москве.

На выставке свои туристические возможности представили более 70 российских регионов. Стенд Липецкой области пользуется большой популярностью у гостей «Интурмаркета». Им рассказывают о красотах и достопримечательностях области, приглашают в путешествие по усадьбам и заповедным местам края, угощают липовым чаем и фермерским продуктами.

Игорь Артамонов отметил, что для Липецкой области участие в ежегодной международной выставке было плодотворным: «Проведены переговоры с представителями турбизнеса и туристско-информационных центров соседних регионов, обсуждались вопросы перекрестного продвижения областей с председателем комитета Тульской области по развитию туризма. Достигнута договоренность о совместной работе по формированию и популяризации новых межрегиональных маршрутов».

Уже завтра, 12 марта, откроется 26-я Московская международная туристическая выставка «Mitt». На ее площадках региональное управление культуры и туризма совместно с областным Центром событийного туризма представит достижения Липецкой области в индустрии гостеприимства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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