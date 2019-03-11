Липчанка осталась без волос и 6500 рублей

СЕГОДНЯ 17:56 2019-03-11T18:01:55+03:00

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В конце февраля в отдел полиции по Липецкому району обратилась женщина. Она оказалась жительницей села Боринское. В заявлении она указала, что ее обманули в интернете. Женщина хотела нарастить волосы. В социальной сети она списалась с мастером, которая оказывает данные услуги. По словам потерпевшей, она перевела на счет мошенницы 6500 рублей. С этого момента мастер по наращиванию волос престала выходить на связь.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 22-летняя жительница Тамбовской области. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Расследование проводит ОМВД России по Липецкому району.

ИСТОЧНИК KP.RU