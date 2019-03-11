2019-03-11T18:29:34+03:00
Общество

Во вторник в Липецке отключат воду, свет и тепло

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке отключат свет, воду и теплоВ Липецке отключат свет, воду и теплоФото: Юлия КЛЮЕВА
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Во вторник, 12 марта, в Липецке ожидается отключение воды и света по некоторым адресам. На инженерных сетях энергетики проведут ремонтные работы.

Так, с 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся жители садоводческих товариществ «Весна», «Трубник», «Мичурина», «Тракторостроитель-1,2», «Ветеран труда», «Кооператор». По этим адресам свет отключат также в среду, 13 марта.

С 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся улицы в районе Сырского Рудника - Рудничная и Жактовская. Там же отключения света приизойдут с 12 по 15 марта.

С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет по адресам: улица Ново-Весовая,18, 20,21; садоводческое товарищество «Ударник», улица Техническая, Ударников, Поселковая, Паровозная, Ленина, 40, 42; Доватора, 16, 16а, 18, 59, 61.

Свет отключат в районе баз и складов по улице Металлургов с 9 утра до 4 часов вечера.

С 10 утра до 5 часов вечера тепло отключат жителям улицы Детская, 2б. В этом же доме не будет холодной воды.

С 9 утра до 6 часов вечера без горячей воды останутся улицы Ушинского, 21, 23; 40 лет Октября, 45, 47.

Также липчанам отключат холодную воду. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по адресам: улица Студеновская, 31, 33; Ануфриева, Знаменского, Басинского, Бахаева, Полунина.

Подвоз воды по заявкам жителей. За подробной информацией обращаться по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

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