2019-03-11T19:11:59+03:00
Общество

В Липецке 120 дошкольников сдадут нормы ГТО

Победителей наградят медалями и дипломами
Юлия КЛЮЕВА
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Юные липчане сдадут ГТОЮные липчане сдадут ГТОФото: архив "КП"
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В Липецке 23 марта в 11.00 состоится областной фестваль "Звездочки ГТО". Он пройдет в областном центре во Дворце спорта "Молодежный". В мероприятие примут участие воспитанники дошкольных образовательных организаций.

Первый этап фестиваля охватил более 2,5 тыс. детей из 170 детских садов региона. Далее, в муниципальном этапе соревновались свыше 500 ребят. В областной этап вышли самые спортивные из них. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на фестиваль приедут 120 детей.

Юные липчане будут прыгать в длину с места, метать теннисный мяч в цель. Также их ждет забег на 30 метров. Победителей и призеров наградят грамотами , медалями и памятным сувенирами. Все участники получат сладкие призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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