В Липецке 9-летний мальчик, которого искали всю ночь, сам пришел домой

СЕГОДНЯ 09:14 2019-03-12T09:16:59+03:00

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9-летнего мальчика, который пропал в минувший понедельник, 11 марта, нашли. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", ребенок жив. Всю ночь волонтеры искали юного липчанина. В итоге, он сам пришел домой. На вопрос, где он находился все это время, ответил, что гулял. Кстати, это уже не первый его уход из дома.

Напомним, до сих пор не могут найти 60-летнего Ширяева Юрия Алексеевича.Мужчина пропал 24 января. В тот день он ушел из дома в районе СНТ "Дачный-2". С тех пор его никто не видел. Липчанин может быть дезориентирован. У него частично отсутствуют зубы, есть борода.

Всех, кто видел Юрия Ширяева или знает, где он может находиться, просба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU