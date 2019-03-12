Под Липецком водитель "Опеля" сбил пешехода, бросил машину и сбежал

СЕГОДНЯ 09:56 2019-03-12T09:57:49+03:00

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За прошедшие сутки в Липецкой области автоинспекторы зафиксировали 1 126 нарушений правил дорожного движения. 5 водителей, употребив спиртное, сели за руль. 60 человек во время движения не стали пристегиваться. 789 раз автомобилисты превысили допустимую скорость. По информации регионального УГИБДД России, произошло 28 ДТП, в которых люди не пострадали.

В прошедший понедельник, 11 марта, авария случилась в Ельце на улице Маяковского. 61-летний мужчина шел по проезжей части, хотя на участке есть тротуар. Его сбил "Опель". Водитель скрылся с места происшествия. Пока его личность не удалось установить. Он бросил машину и скрылся. Пешехода с травмами госпитализировали. Проводится расследование.

Напомним, что за оставление места происшествия автомобилиста могут лишить прав на полтора года, либо арестовать на 15 суток.

Иногда сами пешеходы провоцируют ДТП. Так, на днях в Липецке мальчик решил перебежать дорогу в неположенном месте. Юный липчанин чуть не попал под колеса "Рено".

ИСТОЧНИК KP.RU