2019-03-12T10:47:06+03:00
Общество

Пропавший в Липецке 9-летний мальчик ночевал в подъезде

Инцидент с исчезновением ребенка проверяет СК
Лия МУРАДЬЯН
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Ребенок ночевал в подъездеРебенок ночевал в подъездеФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке следователи разбираются в ситуации с исчезновением 9-летнего школьника, которого искали всю ночь. Напомним, ребенка объявили в розыск в понедельник вечером, 11 марта. Как выяснилось, днем мальчик ушел в школу в районе Автопарка и не вернулся домой после уроков.

Около 22.00 родители, отчаявшись искать сына самостоятельно, сообщили об исчезновении ребенка в правоохранительные органы. Мальчишку искали всю ночь сотрудники полиции, родственники, следователи и волонтеры. Сразу началась доследственная проверка, во время которой опросили родственников, одноклассников и друзей.

А этим утром ребенок сам явился домой к тете. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, мальчик переночевал в подъезде. Сейчас следователи выясняют, по какой причине школьник ушел из дома и что происходит в школе и семье, где он воспитывается. В ходе проверки выяснили, что ребенок ранее уже дважды уходил из дома, но ненадолго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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