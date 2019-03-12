Под Липецком спасатели вытащили рыбаков, застрявших на льдине

СЕГОДНЯ 10:52 2019-03-12T10:53:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувший понедельник, 11 марта, спасатели УГПСС Липецкой области спасли двух рыбаков. Двое мужчин решили порыбачить в районе села Даньшино Задонского района. Они погрузились в лодку и занялись любимым делом. Однако, выбраться на берег без посторонней помощи не смогли.

Как сообщили в пресс-службе управления, сообщение о застрявших на льдине рыбаках на реке Дон поступило на пульт дежурного поисково-спасательной службы на водных объектах в 17.05. Задонские спасатели тут же выехали на место происшествия.

Оказалось, что любители рыбалки находятся далеко от берега. Выбираться самостоятельно опасно, так как лед у берега хрупкий и залит водой. Спасатели кинули рыбакам веревку и вытянули их на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU