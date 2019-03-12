В центре Липецка на стройке нашли человеческие кости прошлого века

СЕГОДНЯ 13:20 2019-03-12T13:37:24+03:00

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В минувший понедельник, 11 марта, в Липецке обнаружили скелет человека. Это произошло на улице Советская, рядом с домом №13а. На участке уже несколько дней ведутся строительные работы. Минувшим вечером во время раскопок строители нашли останки человека. На место прибыли правоохранители и специалисты областной Госдирекции по охране культурного наследия.

- На месте мы пообщались со строителями и осмотрели котлован, - сообщил «КП-Липецк» начальник отдела памятников археологии и историко-культурных земель Артем Клюкойть. - Человеческие кости нашли в переотложенном слое на месте коммуникаций, проложенных еще в советское время, судя по всему около 70-х годов XX века. Поэтому у нас две версии. Первая, что кости были переотложены в результате земляных работ в советское время. Вторая, что тогда же были привезены из какого-то другого места (сейчас его установить будет невозможно).

Артем Клюкойть добавил, что останки забрали сотрудники правоохранительных органов. Они проведут экспертизу, после которой станет известно, что это за кости.

Напомним, в 2016 году в районе Петровского проезда за пару недель нашли несколько захоронений сарматов. Археологи обнаружили сарматского воина, предположительно, III-IV века нашей эры. Еще одно погребение было женским.

ИСТОЧНИК KP.RU