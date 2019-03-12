В Липецке после ссоры с девушкой нашли тело 20-летинего парня
В Липецке этим утром, 12 марта, нашли тело молодого мужчины. Жуткую находку обнаружили жители поселка ЛТЗ на дереве у дома на улице Кондарева. Личность погибшего установили, им оказался 20-летний парень, который трудился подсобным рабочим.
Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе регионального СКР, по данному факту проводится доследственная проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.
Предположительно молодой человек ушел из жизни добровольно, и сделал это в ночь с 11 на 12 марта. По одной из версий, поводом стал разрыв в отношениях. Парень неоднократно грозился, что сведет счеты с жизнью в случае расставания с возлюбленной. В итоге тело молодого человека обнаружили напротив окон дома, где жила его девушка.
ИСТОЧНИК KP.RU