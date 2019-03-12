Липчанина обманули в интеренет-магазине радиотехники

СЕГОДНЯ 14:44 2019-03-12T14:44:23+03:00

Мужчина отдал почти 40 000 и с ним перестали выходить на связь

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В Липецке после долгих отказов и проверок все же возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал радиолюбитель. Все произошло еще в августе прошлого года.

Липчанин решил купить дорогой приемник в интернет-магазине радиотехники. Мужчина заполнил заявку на сайте и с ним тут же связалась администрация магазина. Уточнив все детали покупки, мужчина перевел некой организации 39 747 рублей.

После того, как деньги поступили на счет, администрация магазина перестала выходить на связь, и покупатель обратился в полицию. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, участковый трижды отказывал в возбуждении уголовного дела, но прокурор

отменил необоснованные решения.

В итоге дело завели по части 2 статьи 159 – групповое мошенничество. Кстати адрес самого магазин, где так и не продали товар, в сети больше не действует.

ИСТОЧНИК KP.RU