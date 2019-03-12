На дороги Липецка выйдут 11 новых автобусов

СЕГОДНЯ 15:20 2019-03-12T15:21:43+03:00

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В этот вторник, 12 марта, глава Липецка Сергей Иванов вручил водителям ключи от новых автобусов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, липецкий автопарк пополнился 11 машинами Volgabus. Низкопольные автобусы вмещают 65 человек и оборудованы 27 посадочными местами. Транспорт работает на компримированном природном газе – метане. Запас хода на 1 заправке – 300 километров. Один автобус стоит около 6,2 млн. рублей.

В этом году планируется продолжить предоставлять бюджетную поддержку перевозчикам, обновляющим свой автопарк. На это в казне предусмотрено 6,8 млн. рублей, а в региональной – 61,5 млн. рублей. До конца года на дороги областного центра должны выйти еще около 50 новых автобусов. В настоящее время в Липецке новый транспорт движется по маршрутам №308, 323, 323А, 378.

ИСТОЧНИК KP.RU