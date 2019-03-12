В Самаре ищут жертв мошенника из Липецка, который обворовал пенсионерку

СЕГОДНЯ 15:36 2019-03-12T15:36:41+03:00

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В Самаре задержали афериста из Липецка. Липчанин отличился тем, что обокрал 82-летнюю бабушку. Все случилось 2 февраля на улице Урицкого в Самаре. В квартиру пенсионерки пришел неизвестный мужчина и предложил купить постельное белье и шубу из хорошего меха по заниженной цене. Пенсионерка согласилась, но наличности при себе не было, и она отправилась с коммивояжером к ближайшему банкомату. А после того, как продавец ушел, пожилая женщина заметила, что у нее пропали все драгоценности, и обратилась в полицию.

Старушка отписала приметы продавца и рассказала о походе в банк, где воришка попал в камеру наблюдения. Просмотрев записи, полицейские проследили, на какой машине передвигался продавец. Липчанина задержали на трассе М-5 «Урал», как раз когда он собирался покинуть регион.

В Самаре ищут жертв мошенника из Липецка.Парень украл у пенсионерки золотые украшения. Видео пресс-службы УМВД по Самарской области.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Самарской области, задержанный житель Липецкой области нигде не работает и не имеет судимостей. Дело возбудили по части 2 статьи 158 – кража. На допросе парень признался, что приметил шкатулку с золотом у старушки в квартире. Все украшения, включая обручальное кольцо, он продал, а деньги потратил. Но полиция полагает, что это не единственное его преступление и таким же путем он мог обчистить еще несколько человек.

УМВД по Самаре просит всех, кто узнал задержанного и пострадал от его действий, обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить по телефонам: 8 (846) 373-76-40 или 020, с мобильного – 102.

ИСТОЧНИК KP.RU