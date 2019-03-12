2019-03-12T16:49:34+03:00
Общество

В среду в Липецке до +3 градусов и гололедица

В четверг заметно похолодает
Юлия КЛЮЕВА
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Весна продолжает бороться с зимойВесна продолжает бороться с зимойФото: Юлия КЛЮЕВА
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В среду, 13 марта, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Столбик термометра опустится до 7 градусов мороза.

В светлое время суток в регионе небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов. Ветер западной четверти 4-9 м/с. Атмосферное давление без изменений – 738 мм рт.ст.

В четверг, 14 марта, в Липецке станет еще холоднее. Ночью до 9 градусов ниже ноля. Днем в областном центре около -1 градуса. Переменная облачность. Синоптики прогнозируют снег. Ветер переменных направлений 6-8 м/с. Атмосферное давление будет постепенно расти и составит 752 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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