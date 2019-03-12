«Тойота» и «Фольксваген» столкнулись на светофоре в Липецке

СЕГОДНЯ 17:37 2019-03-12T17:37:48+03:00

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В Липецке небольшая авария парализовала движение на улице Неделина. ДТП случилось в этот вторник, 12 марта, во второй половине дня. «Тойота» и «Фольксваген» не разъехались на светофоре в районе Петровского рынка.

По словам очевидцев, японская иномарка пыталась повернуть влево, в сторону парковки гипермаркета, в то время как «Фольксваген» двигался прямо. Но что произошло на самом деле и кто стал виновником аварии, теперь предстоит разобраться прибывшим на место автоинспекторам.

Разбитые машины перегородили две полосы проезжей части, из-за чего на дороге в сторону кольцевой развязки образовалась длинная пробка. По словам очевидцев, авария обошлась без серьезных увечий.

ИСТОЧНИК KP.RU