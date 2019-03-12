«Тойота» и «Фольксваген» столкнулись на светофоре в Липецке
В Липецке небольшая авария парализовала движение на улице Неделина. ДТП случилось в этот вторник, 12 марта, во второй половине дня. «Тойота» и «Фольксваген» не разъехались на светофоре в районе Петровского рынка.
По словам очевидцев, японская иномарка пыталась повернуть влево, в сторону парковки гипермаркета, в то время как «Фольксваген» двигался прямо. Но что произошло на самом деле и кто стал виновником аварии, теперь предстоит разобраться прибывшим на место автоинспекторам.
Разбитые машины перегородили две полосы проезжей части, из-за чего на дороге в сторону кольцевой развязки образовалась длинная пробка. По словам очевидцев, авария обошлась без серьезных увечий.
ИСТОЧНИК KP.RU