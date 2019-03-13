Из школы-интерната под Липецком пропал подросток

СЕГОДНЯ 07:23 2019-03-13T07:23:29+03:00

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В Липецкой области снова пропал подросток. 17-летний Сергей Паршинцев ушел в минувший вторник, 12 марта, из специальной школы-интерната в селе Вторые Тербуны. С тез пор подростка никто не видел.

Приметы Алексея: на вид 17-18 лет, рост 175 см., глаза серые, волосы русые, зачесаны на правую сторону.

Был одет: красно-коричневая куртка, горчичного цвета толстовка, спортивные штаны синего цвета с белыми полосками и синие кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Алексея после ухода из школы, знает где он может находиться или куда пойти, либо обладает любой ценной для поиска информацией, срочно сообщить об этом в полицию по номеру 02 или волонтерам по телефонам: 8 (4742)37-88-77, 8-905-681-05-18. Или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU