2019-03-13T07:59:37+03:00
Общество

Фонд капремонта в Липецке возглавил бывший начальник управления энергетики

В управление ЖКХ официально прокомментировали отставку Александра Козина
Лия МУРАДЬЯН
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В ФКР новый руководительВ ФКР новый руководительФото: Управление ЖКХ Липецкой области
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В областном управлении ЖКХ официально прокомментировали отставку директора Фонда капремонта Александра Козина, который покинул пост 11 марта. Напомним, бывший руководитель ФКР, где сейчас возбуждено три уголовных дела, покинул пост по решению совета директоров в лице начальника управления Елены Бодулиной.

– Управление ЖКХ Липецкой области официально заявляет что кадровые перестановки в «Фонде капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области» не повлияли на деятельность организации, – сообщает ведомство. – Ее функционирование взято на контроль, производится тщательный мониторинг каждого объекта для своевременного планирования и проведения качественного капитального ремонта МКД.

По данным управления, в последнее время участились жалобы на качество ремонта, специалисты провели мониторинг обращения граждан и теперь подрядчики будут устранять все недочеты по гарантии. Управляющие компании также призвали содержать дома в надлежащем состоянии.

После расторжения договора с Козиным, 12 марта в ФКР изменили состав правления. Фонд временно возглавил Константин Востриков, который ранее руководил областным управлением энергетики и тарифов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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