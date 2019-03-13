2019-03-13T08:54:44+03:00
Происшествия

В Липецке угнали «Рено-Логан» со стоянки и обокрали «ВАЗ»

За стуки в области раскрыли три преступления
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке поймали угонщика и автоворовВ Липецке поймали угонщика и автоворовФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке раскрыли угон автомобиля, который произошел 4 марта. Автомобиль «Рено-Логан» пропал у 43-летнего мужчина с автостоянки на улице Московской. Угонщика вычислили и нашли спустя неделю. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался 22-летний житель Долгоруковского района.

Также в городе раскрыли кражу из автомобиля «ВАЗ-2107». «Семерку» обворовали еще 6 февраля у дома на площади Металлургов. Воры вытащили магнитолу, моноблок, два сабвуфера, две колонки и аккумулятор. Под подозрение попали двое безработных жителей Липецка 24 и 29 лет. У обоих есть судимости.

Кроме этого за минувшие сутки в Липецкой области раскрыли кражу скота. Козу и козла украли у 29-летней женщины еще в августе 2018 года в деревне Красное Утро Долгоруковского района. Спустя 7 месяцев козлокрада поймали, им оказался 47-летний житель того же района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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