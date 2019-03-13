Вечером в Липецке столкнулись два автобуса
Авария произошла минувшим вечером, 12 марта, на улице Московской в Липецке. Там в районе развлекательного комплекса «Мегаполис» после 19.00 столкнулись два пассажирских автобуса «ПАЗ» и «Мерседес».
Последствия ДТП сняли на камеру проезжавшие мимо автомобилисты и выложили в соцсеть. Как именно произошла авария, по записи понять сложно. На момент съемки на месте уже работали сотрудники ГИБДД.
ДТП с двумя автобусами в Липецке .
По словам очевидцев, водитель «Мерседеса» не рассчитал дистанцию и ударил впереди идущий «ПАЗ». Однако точную причину ДТП и подробности произошедшего предстоит установить работавшим на месте автоинспекторам.
Пострадали ли в аварии кто-то из пассажиров или водителей общественного транспорта, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU