Вечером в Липецке столкнулись два автобуса

СЕГОДНЯ 09:17 2019-03-13T09:46:22+03:00

«ПАЗ» и «Мерседес» не разъехались на Московской улице [видео]

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Авария произошла минувшим вечером, 12 марта, на улице Московской в Липецке. Там в районе развлекательного комплекса «Мегаполис» после 19.00 столкнулись два пассажирских автобуса «ПАЗ» и «Мерседес».

Последствия ДТП сняли на камеру проезжавшие мимо автомобилисты и выложили в соцсеть. Как именно произошла авария, по записи понять сложно. На момент съемки на месте уже работали сотрудники ГИБДД.

ДТП с двумя автобусами в Липецке .

По словам очевидцев, водитель «Мерседеса» не рассчитал дистанцию и ударил впереди идущий «ПАЗ». Однако точную причину ДТП и подробности произошедшего предстоит установить работавшим на месте автоинспекторам.

Пострадали ли в аварии кто-то из пассажиров или водителей общественного транспорта, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU