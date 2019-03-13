СЕГОДНЯ 10:19 2019-03-13T10:22:55+03:00

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Состояние дорог в Липецке и области беспокоит не только местных жителей. Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов записал видеообращение к липчанам. В ролике он призывает граждан сообщать о проблемных местах.

- Я часто хожу по нашим улицам и вижу, что происходит, - сказал Артамонов. - Трещины, ямы, колдобины. Мы в этом году серьезно увеличим финансирование на благоустройство и дорожное строительство. Я очень хочу, чтобы мы с вами организовали общественный контроль, чтобы ни одна копейка не была потрачена впустую. Чтобы мы смогли добиться качественного, долгосрочного ремонта.

Сообщить о проблемных участках и других недочетах можно через сайт artamonovigor.ru.

Игорь Артамонов просит липчан сообщать ему о разбитых дорогах.В Липецке снова вместе со снегом сошел асфальт

ИСТОЧНИК KP.RU