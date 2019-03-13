2019-03-13T12:28:54+03:00
Общество

По мнению родителей, Липецк в десятке городов, с самым плохим школьным образованием

Областной центр оказался на 8 строчке рейтинга
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане недовольны уровнем школьного образованияЛипчане недовольны уровнем школьного образованияФото: Лия МУРАДЬЯН
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В марте специалисты провели исследование и выяснили, в каких городах России самый низкий уровень школьного образования. Для этого эксперты Zoom Market опросили родителей, чьи дети учатся в школах. Количество респондентов – 3600. Опрос проводился в 30 городах страны. Родителей просили оценить уровень современного школьного образования по десятибалльной шкале.

Так, первые три места заняли Элиста, Чебоксары и Махачкала. По мнению родителей, в школах этих городов учат ужасно. Липецк оказался на 8 строчке рейтинга, что довольно печально. Например, соседний Воронеж занял 17 место. Тамбов – на 10. Москва оказалась на 25 строчке рейтинга. Ее обогнал Санкт-Петербург – 28 место. Замыкает рейтинг городов с плохим образованием Томск. То есть там, по мнению родителей, уровень школьного образования выше, чем во всех предыдущих городах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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