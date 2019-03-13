Липчане едва не устроили самосуд над душевнобольным, который разбил лицо девушке

СЕГОДНЯ 12:30 2019-03-13T12:30:24+03:00

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Инцидент произошел в минувший вторник, 12 марта, в районе ЛТЗ в Липецке. Там душевнобольной мужчина напала на девушку. По словам местных, буйный субъект давно терроризирует жителей третьего участка, которые опасаются за свое здоровье и безопасность детей.

– На него не обращали внимания, пока он не начал высказывать реальные угрозы в сторону местных жителей, – рассказала на своей странице в ВК пользователь Евгений Тихонов. – Точкой кипения стало его беспричинное нападение на девушку – разбил ей в кровь лицо и убежал. Местные его вычислили и хотели устроить самосуд. Но вовремя вмешались правоохранители. Если таких элементов не изолировать от общества, жди беды.

Как пояснили «КП-Липецк» в УМВД, данный гражданин имеет официальный диагноз о расстройстве психики, он не раз становился участником конфликтов, из-за чего попадал в поле зрения правоохранительных органов. Но уголовный и административный кодекс к нему неприменимы.

В этот раз психически нездоровый мужчина подошел к незнакомой девушке в магазине, сначала оскорбил ее, а выйдя на улицу, ударил девушку по лицу.

– Сотрудники полиции прибыли по вызову местных жителей, – рассказала начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Наталья Маслакова. – По решению медиков, мужчину поместили в психиатрическую больницу.

Но местные жители рассказывают, что их нездорового соседа кладут на лечение уже не в первый раз – его какое-то время держат в больнице, потом отпускают и нападения повторяются.

ИСТОЧНИК KP.RU