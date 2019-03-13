В Липецке заменят более 21 км теплосетей
Теплоэнергетики Липецка начали готовиться к сезону масштабных ремонтных работ. В этом году планируется модернизировать 21,9 км сетей в однотрубном исчислении. Этим займется Липецкий филиал «Квадры»
По информации пресс-службы городской администрации, самые масштабные работы пройдут на улице Папина. Здесь рабочие отремонтируют участок более 3 км. На это потребуется 17,4 млн. рублей. Как отметили в филиале, после капитального ремонта сетей повысится качество теплоснабжения всего областного центра.
Еще один крупный ремонт – на улице Циолковского. Там заменять более 800 м магистрального трубопровода. Работы стартуют сразу после завершения отопительного сезона и продлятся до октября.
ИСТОЧНИК KP.RU