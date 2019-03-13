В Липецке заменят более 21 км теплосетей

СЕГОДНЯ 13:05 2019-03-13T13:09:06+03:00

После ремонтных работ должно повыситься качество теплоснабжения в городе

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Теплоэнергетики Липецка начали готовиться к сезону масштабных ремонтных работ. В этом году планируется модернизировать 21,9 км сетей в однотрубном исчислении. Этим займется Липецкий филиал «Квадры»

По информации пресс-службы городской администрации, самые масштабные работы пройдут на улице Папина. Здесь рабочие отремонтируют участок более 3 км. На это потребуется 17,4 млн. рублей. Как отметили в филиале, после капитального ремонта сетей повысится качество теплоснабжения всего областного центра.

Еще один крупный ремонт – на улице Циолковского. Там заменять более 800 м магистрального трубопровода. Работы стартуют сразу после завершения отопительного сезона и продлятся до октября.

ИСТОЧНИК KP.RU