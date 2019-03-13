Полицейские нашли пропавшего под Липецком пенсионера из Тамбова

СЕГОДНЯ 13:11 2019-03-13T13:11:41+03:00

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60-летний тамбовчанин решил прогулять пенсию и переполошил полицию в Липецкой и Тамбовской областях. Все случилось 7 марта вечером, в 19.30 в тамбовскую полицию позвонил житель Липецка и рассказал, что пропал его отец, который проживает в селе Петровское.

Как выяснилось, 6 марта мужчина получил пенсию, поехал к сыну в Липецк, после родственники проводили его на автобус, но к родным в Тамбовскую область он так и не вернулся. В ходе опроса местных жителей выяснилось, что пенсионера видели на автобусной остановке на трассе Тамбов-Орел. Тамбовские полицейские разослали ориентировки коллегам из Липецка и вскоре пенсионера нашли.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области, мужчину заметили на следующий день сотрудники ППС липецкого УМВД. Пенсионера опознали по особой примете – отсутствию безымянного пальца.

Оказалось, что объявленный в розыск мужчина не сел на автобус, а решил зайти в гости к приятелю, у которого и стался ночевать, никого не предупредив.

ИСТОЧНИК KP.RU