Пик паводка в Липецке ждут в конце марта

СЕГОДНЯ 14:03 2019-03-13T14:06:10+03:00

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В Липецке и области готовятся к паводку. На днях в регионе прошло выездное совещание по вопросам подготовки к паводкоопасному периоду. Сотрудники областного ГУ МЧС России и экологи проверили состояние гидротехнического сооружения на Матырском водохранилище. Они отметили, что уровень воды в норме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, пик паводка придется на конец марта начало апреля. При этом половодья ждать не стоит. Снег сходит равномерно, так как ночью легкий морозец, а днем оттепель. Уровень воды на Матырском водохранилище поднимется максимум на 30 см.

Напомним, что в Липецке в зоне подтопления находится около 900 домов. Заготовлено 300 тонн песка, 15 тыс. штук силикатного кирпича и более 10 тонн цемента, чтобы ликвидировать подтопления.

ИСТОЧНИК KP.RU