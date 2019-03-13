В Липецке уличный грабитель сбил с ног женщину, чтобы вырвать сумку

СЕГОДНЯ 14:22 2019-03-13T14:22:54+03:00

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В Липецке расследовали уличное ограбление, которое произошло в октябре 2018 года. Все случилось у дома на проспекте 60 лет СССР, 27-летний парень сбил проходящую мимо женщину с ног, вырвал у нее сумку и сбежал.

Добычей грабителя стали телефон, банковская карта, ключи, 2 000 рублей и личные вещи ¬– всего на 14 000 рублей. Мужчину вскоре поймали, к тому времени он уже успел сбыть награбленное и потратить все деньги. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 161 – «грабеж».

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, мужчина полностью во всем сознался, материалы дела передали в суд. Теперь ему грозит до 7 лети тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU