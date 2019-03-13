Школу на Манеже в Липецке достроят за 211 млн. рублей

СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-13T14:52:18+03:00

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Школу на Манеже в Липецке планируют достроить к середине лета. Об этом сообщил RosTender.info. На завершение строительства из городского бюджета направят 211 млн. рублей. Школу на улице 50 лет НЛМК должны сдать не позднее 15 июля этого года.

Для проведения работ по организации строительства, строительно-монтажных и пусконаладочных работ объявлен тендер по выбору подрядчика. Заявки будут принимать до 28 марта. Победителя назовут 4 апреля. Заказчик – управление строительства Липецка.

Напомним, в районе Манежа нет ни одной школы. Детям приходится учиться в образовательных учреждениях, которые находятся в соседних микрорайонах. Это крайне неудобно, ведь ребята каждый день вынуждены ездить на автобусах до своих школ.

ИСТОЧНИК KP.RU