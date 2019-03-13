2019-03-13T14:52:18+03:00
Общество

Школу на Манеже в Липецке достроят за 211 млн. рублей

Работы планируют завершить в июле этого года
Юлия КЛЮЕВА
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Школу на Манеже планируют сдать летомШколу на Манеже планируют сдать летомФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Школу на Манеже в Липецке планируют достроить к середине лета. Об этом сообщил RosTender.info. На завершение строительства из городского бюджета направят 211 млн. рублей. Школу на улице 50 лет НЛМК должны сдать не позднее 15 июля этого года.

Для проведения работ по организации строительства, строительно-монтажных и пусконаладочных работ объявлен тендер по выбору подрядчика. Заявки будут принимать до 28 марта. Победителя назовут 4 апреля. Заказчик – управление строительства Липецка.

Напомним, в районе Манежа нет ни одной школы. Детям приходится учиться в образовательных учреждениях, которые находятся в соседних микрорайонах. Это крайне неудобно, ведь ребята каждый день вынуждены ездить на автобусах до своих школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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