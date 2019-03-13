2019-03-13T14:44:39+03:00
Общество

В Липецке мать-алкоголичка морила голодом ребенка-инвалида

Женщина родила троих детей, но пить не бросила
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Женщину лишают родительских правЖенщину лишают родительских правФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке лишили родительских прав нерадивую алкоголичку. По данным прокуратуры, мать-одиночка жила с тремя детьми 2003, 2008 и 2013 года рождения. Один ребенок инвалид. В 2008 году за беспробудное пьянство и нежелание выполнять родительские обязанности, мать лишили прав на двоих детей.

В 2017 году старшую дочь вернули маме, но это особо не повлияло на поведение женщины. Уже через год горе-мамаша снова начала пить и гулять, не появлялась дома по несколько дней, или пребывала в невменяемом состоянии на глазах у детей.

Дети жили без присмотра в антисанитарных условиях. Поскольку семья состояла на учете, в один из рейдов к ним пришли с проверкой органы опеки. Во время проверки ребенок-инвалид был в таком состоянии, что его пришлось положить в больницу – ребенка давно никто не кормил и он нуждался в помощи врачей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, только в 2018 году мать трижды наказывали по административной статье за неисполнение родительских обязанностей. Женщине на раз давали направление на бесплатное лечение от алкоголизма, но к несчастью тяга к спиртному оказалась сильнее материнского инстинкта.

Сейчас, когда мама в глубоком запое, дети ночуют у знакомых или родственников. В зловонной загаженной квартире невозможно находиться, да и детишки сами больше не хотят видеть вечно пьяную мать. В итоге прокурор потребовал через суд лишить женщину прав и взыскать с нее алименты на содержание детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В четверг 22 улицы Липецка останутся без света, а 8 домов без горячей воды
СК просит обманутых дольщиков быть внимательней при выборе нового застройщика
Липчанин, забивший соседа за необоснованное подозрение в краже, получил 7.5 лет
Подростка, ушедшего из школы-интерната под Липецком, нашли
В Липецкой области телефонный террорист получил срок
Под Липецком поймали браконьера на снегоходе
В Липецке несколько дней назад пропал 72-летний пенсионер
Школу на Манеже в Липецке достроят за 211 млн. рублей
В Липецке уличный грабитель сбил с ног женщину, чтобы вырвать сумку
Пик паводка в Липецке ждут в конце марта
Полицейские нашли пропавшего под Липецком пенсионера из Тамбова
В Липецке заменят более 21 км теплосетей
Сбербанк запустил всероссийскую акцию с «Пятёрочкой»
Липчане едва не устроили самосуд над душевнобольным, который разбил лицо девушке
По мнению родителей, Липецк в десятке городов, с самым плохим школьным образованием
Игорь Артамонов просит липчан сообщать ему о разбитых дорогах
В Липецке сбитая женщина погибла по дороге в больницу