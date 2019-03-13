В Липецке мать-алкоголичка морила голодом ребенка-инвалида

СЕГОДНЯ 14:44 2019-03-13T14:44:39+03:00

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В Липецке лишили родительских прав нерадивую алкоголичку. По данным прокуратуры, мать-одиночка жила с тремя детьми 2003, 2008 и 2013 года рождения. Один ребенок инвалид. В 2008 году за беспробудное пьянство и нежелание выполнять родительские обязанности, мать лишили прав на двоих детей.

В 2017 году старшую дочь вернули маме, но это особо не повлияло на поведение женщины. Уже через год горе-мамаша снова начала пить и гулять, не появлялась дома по несколько дней, или пребывала в невменяемом состоянии на глазах у детей.

Дети жили без присмотра в антисанитарных условиях. Поскольку семья состояла на учете, в один из рейдов к ним пришли с проверкой органы опеки. Во время проверки ребенок-инвалид был в таком состоянии, что его пришлось положить в больницу – ребенка давно никто не кормил и он нуждался в помощи врачей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, только в 2018 году мать трижды наказывали по административной статье за неисполнение родительских обязанностей. Женщине на раз давали направление на бесплатное лечение от алкоголизма, но к несчастью тяга к спиртному оказалась сильнее материнского инстинкта.

Сейчас, когда мама в глубоком запое, дети ночуют у знакомых или родственников. В зловонной загаженной квартире невозможно находиться, да и детишки сами больше не хотят видеть вечно пьяную мать. В итоге прокурор потребовал через суд лишить женщину прав и взыскать с нее алименты на содержание детей.

ИСТОЧНИК KP.RU