В Липецке несколько дней назад пропал 72-летний пенсионер

СЕГОДНЯ 15:03 2019-03-13T15:05:35+03:00

О местонахождении мужчины ничего не известно с понедельника

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В Липецке несколько дней разыскивают пенсионера. 72-летний Вшивцев Валерий Федорович пропал в понедельник 11 марта. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», до сих пор его местонахождение не установлено. Валерия Вшивцева ищут родственники и волонтеры.

Приметы: рост 165-168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, с залысиной, глаза карие.

Был одет: камуфляжный костюм, темные резиновые сапоги, черная шапка.

С собой у Валерия Вшивцева была белая полиэтиленовая сумка.

Просьба ко всем, кто видел пенсионера или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU