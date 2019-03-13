2019-03-13T15:30:36+03:00
Происшествия

Под Липецком поймали браконьера на снегоходе

Мужчина без разрешения охотился на пушных зверей
Лия МУРАДЬЯН
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Браконьеру грозит крупный штрафБраконьеру грозит крупный штрафФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Воловском районе Липецкой области поймали браконьера на снегоходе, который охотился на пушных зверей. Как пояснили в пресс-службе прокуратуры, находиться в охотничьих угодьях на транспортных средствах запрещено. Кроме этого по областному закону охота на пушных зверей разрешена с 1 по 31 января.

В нарушение всех законов, 42-летний мужчина пытался подстрелить пушного зверя, катаясь по угодьям на снегоходе «Рысь». К тому же у охотника не было соответствующего разрешения.

В итоге после проверки природоохранной прокуратуры, на браконьера завели дело по части 1 статьи 258 УК РФ – незаконная охота. Мужчине грозит минимум штраф до полумиллиона рублей, максимум – до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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