В Липецкой области телефонный террорист получил срок
В Липецкой области вынесли приговор лжетеррористу, который от скуки утроил переполох в административном здании Краснинского района. Мужчина инкогнито отправил смс на номер экстренных служб, что в здании заложена бомба.
Как положено в таких случаях, на адрес сразу стянулись полиция, спасатели и медики, эвакуировали людей и оцепили территорию, что парализовало работу учреждения. После того как информация не подтвердилась, анонима сразу вычислили сотрудники полиции и УФСБ.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по области, им оказался 34-летний житель Краснинского района, в ходе следствия он во всем сознался и в содеянном раскаялся. В итоге Становлянский районный суд приговорил лжетеррориста к 6 месяцам ограничения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU