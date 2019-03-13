В Липецкой области телефонный террорист получил срок

СЕГОДНЯ 16:33 2019-03-13T16:33:40+03:00

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В Липецкой области вынесли приговор лжетеррористу, который от скуки утроил переполох в административном здании Краснинского района. Мужчина инкогнито отправил смс на номер экстренных служб, что в здании заложена бомба.

Как положено в таких случаях, на адрес сразу стянулись полиция, спасатели и медики, эвакуировали людей и оцепили территорию, что парализовало работу учреждения. После того как информация не подтвердилась, анонима сразу вычислили сотрудники полиции и УФСБ.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по области, им оказался 34-летний житель Краснинского района, в ходе следствия он во всем сознался и в содеянном раскаялся. В итоге Становлянский районный суд приговорил лжетеррориста к 6 месяцам ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU