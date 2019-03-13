Подростка, ушедшего из школы-интерната под Липецком, нашли
Подростка, пропавшего накануне в Липецкой области, нашли. 17-летний парень ушел из специальной школы-интернат в селе Вторые Тербуны в минувший вторник, 12 марта. В эту среду, 13 марта, подростка нашли. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», парень жив.
Напомним, что до сих пор не могут найти 81-летнего Жабина Петра Алексеевича. Пенсионер пропал 18 февраля в селе Жабино Чаплыгинского района. Петр Жабин может быть дезориентирован.
Продолжаются поиски 72-летнего Вшивцева Валерия Федоровича. Мужчина пропал в Липецке в прошедший понедельник 11 марта. Знакомые пропавшего сообщили, что пенсионер сутулится. Последний раз его видели на остановке Доватора в областном центре.
ИСТОЧНИК KP.RU