2019-03-13T17:27:32+03:00
Происшествия

Липчанин, забивший соседа за необоснованное подозрение в краже, получил 7.5 лет

Мужчина избил знакомого киркой в Добринском районе
Лия МУРАДЬЯН
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рецидивист во всем созналсярецидивист во всем созналсяФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области вынесли приговор рецидивисту из Добринки, который напал с киркой на соседа, заподозрив того в краже телефона. Напомним, 44-летний мужчина ворвался в дом и жестоко избил знакомого самодельной киркой, а также руками и ногами. Все случилось в августе прошлого года в поселке Добринка.

37-летний избитый скончался в больнице. А подозрения в краже оказались беспочвенными. На рецидивиста, который уже сидел за аналогичное преступление, завели дело по трем статьям УК: причинение тяжкого вреда, кража и незаконное проникновение.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, обвиняемый во всем сознался и дал подробные показания. В итоге за тяжкий вред с летальным исходом суд приговорил его к 7.5 годам в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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