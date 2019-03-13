2019-03-13T18:28:56+03:00
Общество

СК просит обманутых дольщиков быть внимательней при выборе нового застройщика

В Липецке уже возбуждены уголовные дела в отношении руководства строительных фирм [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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СК просит обманутых дольщиков быть внимательней при выборе нового застройщикаСК просит обманутых дольщиков быть внимательней при выборе нового застройщикаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В настоящий момент в России около 900 проблемных объектов долевого строительства и десятки тысяч дольщиков, оставшихся без денег и жилья из-за мошенников. И хотя созданы механизмы для достройки проблемных домов, сформирована нормативная база, регулирующая долевое строительство жилья, есть немало желающих обогатиться за счет обманутых людей.

Следователи СК РФ расследуют сотни дел о мошенничестве в строительстве. Как сообщили в пресс-службе СКР по Липецкой области, ряд из них завершились судами и приговорами. В Следственном комитете просят граждан быть осторожными. Прежде, чем стать участником долевого строительства, следует обратить внимание на учредительные документы застройщика. Требовать от него свидетельство о его государственной регистрации, бухгалтерскую отчетность, аудиторские заключения, технико-экономическое обоснование проекта.

Перечень документов, необходимых для начала строительства, можно посмотреть на сайте Министерства строительства РФ www.minstroyrf.ru. Здесь же можно найти все проблемные дома.

Напомним, в Липецке возбудили уголовное дело в отношении руководителя Су-5 Михаила Захарова. Ему заочно предъявили обвинение, а также подали в федеральный и международный розыск. Перед этим в январе задержали депутата Сергея Тонких – бывшего гендиректора фирмы «Экстроймаш». Ему предъявили обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Липчан призывают быть осторожными при выборе застройщика.Вниманию участников долевого строительства!

ИСТОЧНИК KP.RU

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