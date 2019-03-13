В четверг 22 улицы Липецка останутся без света, а 8 домов без горячей воды

СЕГОДНЯ 18:45 2019-03-13T18:47:13+03:00

В Липецке вновь отключат свет, воду и тепло Фото: Юлия КЛЮЕВА

Также липчанам отключат тепло и холодную воду

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В четверг, 14 марта, в Липецке ожидается отключение воды, тепла и света. Так, с 9 утра до 4 часов вечера без электричества останутся улицы Рудничная; Медицинская; Поселковая; Жактовская; Паровозная; Ударников; Ново-Весовая.

С 9 утра до 5 часов вечера свет отключат по следующим адресам: площадь Петра Великого, 2; Гагарина, 35 , 53, 63А, 63, 65, 67, 69; Космонавтов, 10 , 2, 6, 8; Советская, 28; 50 лет НЛМК, 8; Петра Смородина, 18 , 2, 20, 22, 24, 24а, 26; Адмирала Лазарева, 2 , 4, 6, 8; Адмирала Макарова, 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11 , 13, 15, 17, 19, 21; Задонский переулок, 1, 3, 5, 7; Зегеля, 1 ;Прокатная, 1, 1А-Б, 2, 2Б, 3-8; Рязанская, 10, 2, 4, 6; Черняховского, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20а, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 23, 2, 1а, 24, 21, 22; Рязанская, 8, 12; переулок Костенко, 2, 4-16, 18, 23-31, 33, 35.

С 10 утра до 5 часов вечера жители дома №4б по улице Детская останутся без тепла. В домах №8-12, 14-16 по улице Центральная с 10 утра до 2 часов дня отключат горячую воду.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут у жителей дома №19 по улице Валентина Скороходова.

По информации пресс-службы АО «ЛГЭК», за подробной информацией обращаться по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU