2019-03-13T18:57:42+03:00
Происшествия

Под Липецком сгорела надворная постройка

К счастью, в пожаре никто не пострадал
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком вспыхнула надворная постройкаПод Липецком вспыхнула надворная постройкаФото: УГПСС Липецкой области
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В эту среду, 13 марта, в Липецкой области случился пожар. В 10.11 на пульт спасателям поступило сообщение о возгорании надворной постройки в селе Афанасьево Измалковского района. Пожарные отправились на место происшествия.

Как сообщили в пресс-службе УГПСС Липецкой области, постройка вспыхнула возле дома №4 по улице Елецкая. Когда пожарные прибыли на место происшествия, пламя уже объяло объект. Спасатели ликвидировали огонь. Он повредил имущество на площади 6 кв.м. К счастью, никто из людей не пострадал. Материальный ущерб и причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, в случае пожара следует звонить по номеру «112» или «01». Звонки принимаются круглосуточно. Вызов бесплатный как с сотовых, так и со стационарных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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